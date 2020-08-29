Мэр Ивано-Франковска призвал горожан к протестам из-за карантина

Руслан Марцинкив Фото из открытых источников

Руслан Марцинкив считает решение Государственной комиссии ТЭБ и ЧС необоснованным

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей города выходить на акции протеста из-за решения центральной власти отнести город к "красной зоне" карантина. Об этом мэр сообщил в видеообращении на странице в Facebook.

По словам Марцинкива, решение усилить карантин в городе является необоснованным.

"Критерии, установленные на уровне государства, субъективны. Происходит политический шантаж запада Украины...Я призываю мирным способом выражать свой протест", - заявил он.

В связи с этим городской голова Ивано-Франковска призвал жителей выходить на мирный протест, чтобы выразить свое несогласие с решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Однако, Марцинкив добавил, что город не будет игнорировать распоряжения центральной власти.

Моя позиция относительно усиления карантина в Ивано-Франковске Моя позиция относительно усиления карантина в Ивано-Франковске Опубликовано Русланом Марцінковим Четверг, 27 августа 2020 г.

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Напомним, в четверг, 27 августа, в Украине обновили карантинные зоны. Таким образом, в "красную зону" были внесены города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области.