У городского головы Харькова Кернеса обнаружили коронавирус, он в коме, – СМИ

Вероятно, у главы Харькова воспаление легких

Городской голова Харькова Геннадий Кернес оказался в больнице с двусторонним воспалением легких. Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники в Офисе президента.

Отмечается, что у главы Харькова обнаружили COVID-19, который протекает в крайне сложной форме. Кроме того, собеседники издания в ОПУ и Харьковском горсовете сообщили, что Кернес находится в коме. Однако пока не известно, искусственная ли это кома, или следствие тяжести заболевания.

По словам журналистов, в последний раз мэр Харькова появлялся на публике 23 августа, в День города. Вероятно, подтвердили коронавирус у Кернеса в первых числах сентября, но в больнице он оказался на прошлой неделе.

В то же время пресс-служба Харьковского городского совета заявила, что информация о пребывании Кернеса в коме не соответствует действительности. Там добавили, что городской голова действительно находится на больничном, но "полностью контролирует ситуацию в городе".

Известно, что в случае невозможности выполнения городским головой Харькова полномочий их выполняет секретарь горсовета.

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Напомним, за последние сутки, 13 сентября в Украине зафиксировано 2462 новых случая коронавируса, 650 пациентов побороли болезнь, а 33 человека умерли. С начала пандемии в стране зарегистрировали 156 797 случаев COVID-19, из них 3211 летальных, а 69 543 человека смогли преодолеть недуг.