Мэр Чернигова заболел коронавирусом

Владислав Атрошенко Фото из открытых источников

О своем состоянии здоровья Владислав Атрошенко не сообщил

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заболел коронавирусом. Об этом он cjj,obл в своем Facebook сегодня утром, 1 октября.

Отметим, о своем состоянии здоровья он не сообщил.

"Уважаемые черниговцы, должен сообщить вам, что заболел коронавирусом. Желаю всем Вам здоровья. Берегите себя и своих близких", - написал Атрошенко.

Новости по теме: Порошенко заболел коронавирусом

Напомним, в Украине второй день подряд фиксируется антирекорд по коронавирусу. Так, за минувшие сутки в стране зафиксировано 4069 новых случаев заражения, 2083 пациента выздоровели, а 64 человека умерли. В целом, с начала пандемии, в Украине лабораторно подтверждено 213 028 случаев инфицирования.