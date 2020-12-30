Меня практически хоронят: Маша Ефросинина опровергла слухи о своем "тяжелом состоянии"

Мария Ефросинина - украинская телеведущая и благотворительница Фото из открытых источников

Телеведущая отреагировала на статьи, которые распространяются о ней в Интернете

Украинская телеведущая, общественный деятель, основательница серии благотворительных мероприятий "Charity weekend" Мария Ефросинина назвала информацию в СМИ о своем плохом состоянии "слухами" и заявила о выздоровлении от коронавирусной болезни. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Меня пресса практически хоронит. Поэтому я решила выйти на связь, сказать, что со мной все в порядке, я здорова, почти. По анализам я полностью здорова", - заверила Собчак.

Телеведущая отметила, что в целом чувствует себя неплохо, а коронавирусная болезнь у нее проходила в легкой форме.

Она добавила, что настроения на жизнерадостные посты в социальных сетях у нее пока нет, таким образом объясняя долгое отсутствие вестей от себя и необходимость определенного времени для эмоционального восстановления после болезни.

"По своему ментальному состоянию, то мне кажется, что мне еще нужно время. В любом случае на какие-то легкомысленные посты настроения нет. Это поймут, вероятно, те, кого эта "зараза" тоже задела", - отметила Ефросинина.

В социальной сети телеведущая возмутилась лживыми статьями о своем состоянии Скриншот из рассказов Марии Ефросининой в Instagram

Ранее сообщалось, что накануне Дня святого Николая Мария Ефросинина получила "подарок" в виде положительного теста на COVID-19. Из-за своей болезни украинская телеведущая отменила многие важные мероприятия.