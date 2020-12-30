live
Новости » Общество Читати новину українською

Меня практически хоронят: Маша Ефросинина опровергла слухи о своем "тяжелом состоянии"

Мария Ефросинина - украинская телеведущая и благотворительница Фото из открытых источников

Телеведущая отреагировала на статьи, которые распространяются о ней в Интернете

Украинская телеведущая, общественный деятель, основательница серии благотворительных мероприятий "Charity weekend" Мария Ефросинина назвала информацию в СМИ о своем плохом состоянии "слухами" и заявила о выздоровлении от коронавирусной болезни. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Меня пресса практически хоронит. Поэтому я решила выйти на связь, сказать, что со мной все в порядке, я здорова, почти. По анализам я полностью здорова", - заверила Собчак.

Телеведущая отметила, что в целом чувствует себя неплохо, а коронавирусная болезнь у нее проходила в легкой форме.

Она добавила, что настроения на жизнерадостные посты в социальных сетях у нее пока нет, таким образом объясняя долгое отсутствие вестей от себя и необходимость определенного времени для эмоционального восстановления после болезни.

"По своему ментальному состоянию, то мне кажется, что мне еще нужно время. В любом случае на какие-то легкомысленные посты настроения нет. Это поймут, вероятно, те, кого эта "зараза" тоже задела", - отметила Ефросинина.

В социальной сети телеведущая возмутилась лживыми статьями о своем состоянии Скриншот из рассказов Марии Ефросининой в Instagram

Новости по теме: В Крыму госпитализировали звезду "Гардемарины, вперед!" Сергея Жигунова

Ранее сообщалось, что накануне Дня святого Николая Мария Ефросинина получила "подарок" в виде положительного теста на COVID-19. Из-за своей болезни украинская телеведущая отменила многие важные мероприятия.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Зеленский уволил главу Черкасской облгосадминистрации Зеленский посмертно присвоил звание Героев Украины членам экипажа самолета "МАУ", сбитого Ираном Зеленский после критики уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца
Loading...

программы канала ZIK

Общественно-политические настроения. Итоги года. Повышение тарифов | Ток-шоу
Николай Азаров | Ток-шоу
Новогодние платежки. Азаров - не под санкциями. Премии за ВНО | Детали дня | 29.12.20
Повышение тарифов для украинцев. Медики без зарплаты. Путь к миру | Ток-шоу
Анатолий Шарий: власть совершает преступление и наживается на бюджете
Светлана Крюкова | Ток-шоу