Меня поразила трагедия на ЧАЭС: Что говорил Пьер Карден об Украине

Пьер Карден Фото из открытых источников

Кутюрье вспоминал, как участвовал в закрытии ЧАЭС после трагедии в 1986 году

Французский модельер итальянского происхождения Пьер Карден несколько лет назад рассказал о том, как участвовал в закрытии Чернобыльской атомной электростанции. Об этом он говорил в интервью "Фактам".

Кутюрье заявлял, что к Украине у него было особое отношение. Как представитель ЮНЕСКО он участвовал в закрытии реактора Чернобыльской атомной станции.

"Находился в 20 метрах от эпицентра катастрофы. Меня настолько поразила трагедия, что я подарил пострадавшим чернобыльцам несколько домов. Киев очень красивый город со старинной архитектурой. А люди, живущие в Украине, открыты и гостеприимны", - отмечал Пьер Карден.

Напомним, сегодня, 29 декабря, ушел из жизни 98-летний французский модельер Пьер Карден. По предварительной информации, мужчина скончался утром в американском госпитале в пригороде Парижа. Причина смерти не уточняется.