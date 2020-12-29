live
Новости » Общество Читати новину українською

Меня поразила трагедия на ЧАЭС: Что говорил Пьер Карден об Украине

Пьер Карден Фото из открытых источников

Кутюрье вспоминал, как участвовал в закрытии ЧАЭС после трагедии в 1986 году

Французский модельер итальянского происхождения Пьер Карден несколько лет назад рассказал о том, как участвовал в закрытии Чернобыльской атомной электростанции. Об этом он говорил в интервью "Фактам".

Кутюрье заявлял, что к Украине у него было особое отношение. Как представитель ЮНЕСКО он участвовал в закрытии реактора Чернобыльской атомной станции.

"Находился в 20 метрах от эпицентра катастрофы. Меня настолько поразила трагедия, что я подарил пострадавшим чернобыльцам несколько домов. Киев очень красивый город со старинной архитектурой. А люди, живущие в Украине, открыты и гостеприимны", - отмечал Пьер Карден.

Новости по теме: Умер создатель "Игры престолов" Линь Ци: Кинопродюсера отравили

Напомним, сегодня, 29 декабря, ушел из жизни 98-летний французский модельер Пьер Карден. По предварительной информации, мужчина скончался утром в американском госпитале в пригороде Парижа. Причина смерти не уточняется.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Мутировавший коронавирус из Британии: Врач назвал симптомы первого украинского пациента За сутки в Украине обнаружили 4 385 новых случаев COVID-19, более семи тысяч человек выздоровели Более 70% COVID-кроватей имеют подключение к кислороду, - Ляшко За минувшие сутки в Украине обнаружили 11 035 новых случаев COVID-19, вылечились - 15 337 пациентов
Loading...

программы канала ZIK

Светлана Крюкова | Ток-шоу
Новогодний рекорд
Реформа
Повышение тарифов. Вакцина против COVID-19. Вакцинация украинцев | Ток-шоу
Альберт Фельдман | Ток-шоу
Елена Бондаренко | Ток-шоу