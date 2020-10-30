“Меня это касается. А тебя?”: Стартует национальная благотворительная акция в пользу онкобольных детей

Кассы супермаркетов "АТБ" по всей стране заполонили благотворительные товары, лицом которых стали украинские звезды: “Меня это касается. А тебя?”

АТБ

Компания "АТБ-Маркет" вместе со Всеукраинским благотворительным фондом “АТБ” приобщилась к помощи онкобольным детям, которым сейчас очень не хватает лекарств. Покупателям на кассах магазинов торговой сети "АТБ" предлагают приобрести благотворительные шоколад и чай (стоимостью 7 и 5 гривен) и товары партнеров в зале, которые имеют специальные ценники. Все средства от продажи благотворительных товаров и по 50 копеек с каждого из приобретенных товаров партнеров направят на лечение онкобольных детей – подопечных фонда "Таблеточки".

Обёртку шоколадки украсила певица Оля Полякова, а пакетики чая – музыкант DZIDZIO.

“Не надо быть звездой, чтобы заниматься благотворительностью, – сказала певица. – Нужно заниматься благотворительностью, чтобы быть звездой”.

“Когда ребенок болен раком – это касается кожного, – подчеркивает директор фонда “Таблеточки” по стратегическим партнерствам Светлана Пугач. – Ведь рак – первая среди болезней причина смертности детей в мире. Победить его можно только объединившись. Невозможно переоценить поддержку компании "АТБ", привлекающей миллионы покупателей к помощи детям, которые борются с раком. Я убеждена, что вместе мы создадим будущее, где ни один ребенок не будет умирать от рака”.

“Качественная и результативная благотворительность, по нашему убеждению, может быть только системной. Особенно сейчас, – подчеркнул директор Всеукраинского благотворительного фонда “АТБ” Сергей Демченко. – Именно поэтому мы объединяемся с фондом “Таблеточки” для преодоления проблемы – смертности от детских онкоболезней, которая касается кожного. Уверены, что общими усилиями сможем помочь онкобольным детям, которые очень нуждаются в нашей помощи и поддержке”.

Приобрести благотворительные товары и помочь онкобольным детям можно с 1 по 15 ноября.

АТБ

Собранную сумму передадут на покупку жизненно необходимых лекарств и затратных материалов для онкобольных детей – подопечных фонда “Таблеточки”.

Каждый год в Украине рак диагностируют у 1000 детей. К сожалению, выздоравливает менее половины из них.

Партнеры благотворительной акции: рекламное агентство Leo Burnett Ukraine, видеопродакшн полного цикла Contrabas video production, медиаагентство OMD media.

"Таблеточки" — благотворительный фонд, который с 2011 года помогает онкобольным детям в Украине. Ежемесячно под опекой фонда – 400 детей и 19 онкоотделений по всей Украине. За время работы фонда адресную помощь получили более 4500 семей.

Благотворительная организация "Всеукраинский благотворительный фонд “АТБ”" основана в 2017 году. Главной целью деятельности фонда является всесторонняя поддержка и помощь разным слоям населения: воинам АТО и их семьям, вынужденным переселенцам, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, детям, нуждающимся в срочном лечении. За время работы фонда было проведено несколько всеукраинских благотворительных программ (“Дерево жизни”, “Твори благо” и т. п.), направленных на целевую поддержку и помощь детским лечебным учреждениям Украины. В результате их реализации областным детским больницам фонд передал современное медицинское оборудование и необходимые затратные материалы на сумму свыше 7 миллионов гривен.