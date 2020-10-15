Мендель выиграла дело о взятке в КНУ имени Шевченко

Пресс-секретарь Зеленского требовала отмены решения Херсонского суда

Юлия Мендель Википедия

Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель об обвинении в коррупции преподавателя КНУ имени Шевченко. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что суд постановил отменить решение Херсонского городского суда от 1 апреля 2019 года и принять новое решение, а также отказать в удовлетворении иска и выплаты морального ущерба преподавателю КНУ Юрию Коваливу.

Как сообщают журналисты, судебное заседание проходило в режиме видеоконференции. Постановление суда вступило в силу с момента принятия, но может в течение 30 дней со дня составления полного судебного решения. Адвокат преподавателя Ольга Йигит заявила, что решение о возможной подаче кассации будет принято после ознакомления с полным текстом судебного решения.

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Известно, что в январе 2016 года Юлия Мендель опубликовала статью в Politico о взяточничестве в КНУ и заявила, что была вынуждена была заплатить 200 долларов своему преподавателю за защиту кандидатской диссертации, но не назвала его имени. Тогда преподаватель университета Юрий Ковалив подал против Мендель иск о защите чести, достоинства, а также опровержении публикации и взыскании морального вреда.

Херсонский городской суд сначала признал, что информацию о взятке преподавателя доказать нельзя, но весной 2019-го частично удовлетворил требования Ковалива: постановил опровергнуть некоторые утверждения и выплатить моральный вред истцу в размере 1 тыс. грн, а также 1929 грн расходов судебного сбора. Однако Юлия Мендель подала апелляцию.

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Напомним, недавно возле Киевского национального университета имени Тараса Шевченко состоялась акция "Образование без политики" из-за съезда партии "Слуга народа" на территории вуза. Ряд студентов требовали отставки ректора Леонида Губерского.