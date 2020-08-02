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Меган Маркл проиграла суд британскому изданию и должна 87 тысяч долларов

Меган Маркл Vanity Fair

Маркл ждет еще одно заседание, на котором будет выступать за то, чтобы сохранить в тайне лица, которые согласились анонимно дать показания в ее защиту

Герцогиня Сассекская Меган Маркл должна оплатить 87 тыс. долларов в качестве расходов после первого же поражения в суде против британского таблоида, который опубликовал письмо Меган ее отцу Томасу. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно сообщению, жена принца Гарри Меган Маркл получила поражение в суде против британского таблоида Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers.
 
Герцоги Сассекськие подали в суд на издание, которое опубликовало текст личного письма 38-летней Меган отцу Томасу Марклу. Супруги обвиняло таблоид в нарушении конфиденциальности королевской семьи.
 
Как отмечается, онлайн-заседание по делу состоялось еще в мае этого года. Тогда часть обвинений была исключена из искового заявления, потому что суд признал их субъективными и основанными на личных эмоциях истца.
 
Также Маркл ждет еще одно заседание, на котором она будет выступать за то, чтобы сохранить в тайне лица друзей, которые ранее согласились анонимно дать показания в ее защиту.
 
Тем временем представители СМИ считают, что подобное требование не соответствует принципам открытого правосудия Британии.
 
 
Напомним, герцогиня Сассекская Меган Маркл подала иск против британского таблоида Mail on Sunday, еще в ноябре 2019 года, за недостоверные заявления про нее и ее отца, которые, по ее мнению, были оскорбительны.
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