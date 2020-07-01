Медведчук: Зеленский и его команда идут на поводу у национал-радикалов и не делают того, что они обязаны делать

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Президент Владимир Зеленский и его команда идут на поводу у национал-радикалов и не делают того, что они обязаны делать.

Такое мнение высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"Улица, о которой я говорил, национал-радикалы и так называемые активисты - они ж используют другой механизм. Они используют механизм не правового государства, они используют механизм силы и давления на власть в тех или иных вопросах. И, к сожалению, надо отметить, что у них это получается, потому что мы видим сегодня действия Зеленского и его команды, которые под напором национал-радикалов и так называемых активистов идут на поводу и не делают того, что они должны были и обязаны делать", - отметил политик.

При этом Медведчук уточнил, что он имеет в виду вопросы, связанные с мирным урегулированием конфликта на Донбассе, а также русским языком и многими другими проблемами, которые не решаются властью в боязни реакции, которую может оказать улица, представленная национал-радикалами.

Напомним, днями в Харькове был жестоко избит представитель партии Анатолия Шария. Ее лидер обвиняет в покушении на убийство мужчины национал-радикальные силы.

В то же время не так давно было этими же силами осуществлено нападение на офис "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Киеве.