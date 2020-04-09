Медведчук: За вопиющую дискриминацию прихожан единственной канонической Украинской православной церкви министр Криклий должен быть отправлен в отставку

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

За вопиющую дискриминацию прихожан единственной канонической Украинской православной церкви министр инфраструктуры Владислав Криклий должен быть отправлен в отставку. Об этом заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, сообщает пресс-служба политсилы.

Приводим текст заявления политика дословно:

"Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий обратился к предстоятелям Православной церкви Украины Блаженнейшему Митрополиту Епифанию и Украинской греко-католической церкви Блаженнейшему Святославу с просьбой освящать пасхальные куличи, которые "Укрпочта" будет бесплатно доставлять украинцам для того, чтобы не нарушать режим карантина.

Министр инфраструктуры проигнорировал прихожан наиболее многочисленной Украинской православной церкви – единственной канонической православной церкви в Украине. Своим циничным и волюнтаристским решением он установил, что деньги налогоплательщиков Украины должны тратиться на доставку куличей прихожанам ПЦУ и УГКЦ, а прихожане УПЦ этого недостойны.

Такие действия министра являются прямым нарушением статьи 24 Конституции Украины, которой предусмотрено: "Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам".

Действия министра доказывают, что власть Зеленского продолжает реализовывать политику Порошенко, направленную на языковую и конфессиональную дискриминацию граждан Украины.

Министр инфраструктуры Криклий своими действиями оскорбляет миллионы прихожан УПЦ, подвергает их жизнь и здоровье реальной опасности. За подобные действия он должен быть отправлен в отставку ради торжества справедливости, утверждения идей гражданского равенства и сохранения межконфессионального мира в Украине".