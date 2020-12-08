Медведчук: Вопрос производства вакцины от коронавируса в Украине зависит исключительно от желания властей Украины защитить граждан

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

В Украине есть все необходимые мощности для производства вакцины от коронавируса, а также готовность России передать соответствующее сырье. Теперь только от украинских властей зависит, насколько быстро вакцина будет производиться в нашей стране. Об этом по итогам встречи с разработчиками вакцины "Спутник V" заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом "Спутник V" на сегодня является самым эффективным средством, которое доказало свою результативность. И простые украинцы, по словам политика, в отличие от нынешних властей прекрасно это понимают, поэтому обратились к Виктору Медведчуку с просьбой сделать все возможное для того, чтобы российская вакцина оказалась в Украине.

"Естественно, это очень важно для Украины. Я на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил его еще 6 октября оказать содействие в приобретении Украиной вакцины "Спутник V", и он дал добро, что это возможно, если соответствующие органы власти Украины пойдут на этот шаг и обратятся официально по этому поводу. Но, к сожалению, обращения как такового не было, а вот 1000 обращений в мой адрес, в политическую силу, которую я представляю, в том числе от научных, медицинских учреждений, общественных организаций, действительно были. Они все были направлены на то, что если власть Украины не согласна приобретать вакцину, а она тогда была первой и единственной, "Спутник V", то, может быть, Виктор Владимирович, вы сможете оказать содействие в том, чтобы эта вакцина производилась на территории Украины", - отметил политик.

Виктор Медведчук добавил, что после этой встречи в начале ноября Путин поручил создать рабочую группу по наработке возможностей поставок в Украину вакцины от коронавируса либо по производству "Спутник V" в нашей стране.

"После месяца работы мы сегодня вышли на результат, который является знаковым для Украины, потому что речь идет о возможности трансфера технологии по производству вакцины в Украину, а также предоставления сырья в виде клеточной линии и возможности на тех производственных мощностях, которые есть в Украине, производить эту вакцину. И вот сегодня мы подводим итог работы рабочей группы и готовы продолжить договоренности по поводу того, чтобы эта вакцина производилась, я подчеркиваю, в Украине", - отметил Виктор Медведчук.

Политик также добавил, что украинские мощности соответствуют всем необходимым стандартам.

"Это очень важно как знаковый показатель того, что действительно такое производство возможно, такие мощности найдены. Они отвечают тем стандартам, которые должны быть реализованы в ходе применения технологий по производству вакцины. Естественно, тут вопрос заключается только за властью Украины, когда будет подано на регистрацию соответствующее заявление, ну и желание власти Украины обеспечить сегодня украинских граждан. Потому что сегодня борьба с чумой ХХІ века, которой, к сожалению, по праву называем коронавирус, идет во всем мире. Нам надо делать все необходимое, чтобы защитить наших людей, в данном случае я веду речь о гражданах Украины, несмотря на определенную специфическую позицию нашей власти", - подчеркнул Виктор Медведчук.