Медведчук: Власти кощунственно и цинично относятся к жизни украинцев

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук 112.ua

Эта власть, которая так кощунственно и цинично относится к здоровью и жизни людей, заслуживает на объективную оценку. Об этом в интервью четырем украинским каналам заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

""БіоЛік" сделала заявление о том, что они, подчеркиваю, готовы производить вакцину от коронавируса, они могут это сделать, но только при соответствующем решении украинского регистратора. То есть допуска этой вакцины для применения в качестве медицинского средства, препарата на территории Украины. Кто бы чем не спекулировал, а тот перечень стран, где она будет применяться, где она будет производиться говорит сам за себя. И здесь власть уже проиграла и будет проигрывать дальше. Но по большому счету, вы меня извините, мне плевать на эту власть. Да, мне плевать на эту власть, но я не могу плевать на жизнь и здоровье наших людей. И эта власть, которая так кощунственно, так цинично относится к здоровью и жизни людей заслуживает объективной оценки. Какая это оценка? Я думаю, люди должны дать, и дадут эту оценку", - заявил политик.

Кроме того, Виктор Медведчук отметил, что делает все, чтобы производство в Украине вакцины "Спутник V" состоялось в интересах наших граждан, а украинская власть продолжает игнорировать возможности приобретения и производства в Украине российской вакцины "Спутник V".

"Обратите внимание на заявления премьер-министра. Если не брать во внимание геополитические расклады, понятно, о чем речь, то российская вакцина "Спутник V" не прошла все стадии клинического испытания, находится на 3 стадии клинических испытаний. Скажите, чего же вы тогда говорите о Pfizer, о Moderna, об Astra или других? Они что прошли? Нет. А это невозможно потому, что в данном случае есть временный лаг этих клинических испытаний. Еще раз подчеркиваю, это не безопасность вакцины, это ее эффективность. Потому что получится, что через год эффективность одной будет 92%, другой 97%, а третьей 87%. Но, как я уже говорил, есть нормативы ВОЗ, которые допускают и намного ниже. И та же Astra, которая имеет среднюю эффективность 70% тоже уже применяется. Вот и все аргументы сегодня украинской власти. Но это же абсурд", - подчеркнул народный депутат.