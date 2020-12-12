Медведчук: Власть уничтожает украинцев. Пока они отказывались от российской вакцины, смертность от коронавируса увеличилась более чем вдвое

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Действующая украинская власть уничтожает украинцев: пока она отказывалась от российской вакцины, смертность от коронавируса в стране увеличилась более чем вдвое.

Об этом в интервью украинским телевизионным каналам заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

"Когда я приехал в прошлый раз, после встречи с Путиным, и мы договорились о том, что Украина может приобрести вакцину "Спутник V", то смертность была где-то на уровне 90-110 человек в день. Последняя статистика: позавчера – 266, вчера – 282 умерших. А как начали спекулировать на ежедневных цифрах заболеваемости? А просто сопоставьте, сколь было проведено тестов, и сколько установлено заболевших. И вы увидите, что когда 15-17 тыс. заболевших, это 67-70 тыс. тестов. А когда показывают 8-10-11 – это 30-40 тыс. тестов. То есть и этот вопрос уже регулируют. Для чего? Это же прямой обман наших граждан, который ведет к тому, что то, что угрожает национальной безопасности, а здоровье и жизнь людей - это именно главный объект национальной безопасности, оно игнорируется властью. Власть пытается сегодня сделать то, чего не должна делать. Я считаю, что власть поступает преступно в этом контексте. Потому что надо покупать, надо производить то, что есть, как средство, которое признано во всем мире", – отметил политик.

Медведчук подчеркнул, что для того, чтобы сберечь здоровье украинских граждан, нужна вакцина от коронавируса. Но нынешняя власть этого не понимает и аргументация, которая сейчас звучит – примитивна и абсурдна: "Нет вакцины, мы будем ждать настоящую вакцину, мы будем ждать реальную вакцину".

Что касается вакцины, изготовленной в РФ, добавил Медведчук, власть заявляет, что в развитых странах она не применяется. Но это неправда.

"Как быть тогда с оценками той же Венгрии, куда завезена уже эта вакцина? Израиль. Как быть с тем, что Южная Корея подписала договор с РФПИ на производство 150 млн доз вакцины в 2021 году, и производство на территории Южной Кореи? Как быть с теми предприятиями, которые начнут производство вакцины в Китае, Индии, Бразилии? Вчера было заявление о том, что 10 млн доз закуплено Аргентиной, и президент Аргентины первым собирается себя привить", – отметил политик.

Виктор Медведчук напомнил, что в России 5 декабря началась массовая вакцинация российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Он добавил, что Украина сегодня также имеет такой шанс – начать вакцинировать своих граждан. Более того, может начать изготавливать вакцину на своей территории и даже производить ее на экспорт. Но власть страны, убежден Медведчук, несмотря на рост заболеваемости и смертности, не пойдет на такой шаг.

Напомним, ранее Виктор Медведчук заявлял, что безопасность российской вакцины от коронавируса уже проверена и она безопасна.