Медведчук: В ближайшее время будет запущен Лисичанский нефтеперерабатывающий завод

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

В ближайшее время будет запущен Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, работа которого была законсервирована в 2012 году. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с избирателями и партийным активом в Луганской области.

"Я вам скажу еще одно. О том, что в вашем регионе есть еще одно градообразующее предприятие, очень крупное – Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, который специализировался на производстве нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Этот завод был законсервирован в 2012 году, были попытки его расконсервировать в 2014 году. К сожалению, сегодня там продолжает работать в условиях консервации около 400 человек.

Я могу сказать, что мы ведем переговоры длительное время, и уже есть предварительные договоренности о том, что в течение 9 месяцев мы сможем запустить Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Этот завод и его запуск будет означать около 2 тыс. рабочих мест. Это завод, который будет отчислять в фонды государственные миллиарды гривен, и это, опять-таки, новые рабочие места и возможность людям зарабатывать деньги здесь, в Луганском регионе", — подчеркнул Виктор Медведчук.

Он добавил, что партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" берет на себя обязательства по возобновлению работы предприятия.

"Мы эту задачу, которую решали многие месяцы, я бы сказал даже более года, считаю, что решили, и наша партия берет обязательства завершить эту работу с запуском Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, этого комбината, для производства вторички нефтепродуктов, а также для продуктов нефтехимии. И это тоже, я думаю, будет очередной вклад нашей партии в работу предприятий, в возобновление работы предприятий в этот сложный экономический период в Украине", — резюмировал Медведчук.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин во время совещания с правительством поддержал предложение премьера России Михаила Мишустина разрешить поставки в страну продукции ряду украинских предприятий, в отношении которых были введены соответствующие ограничительные меры. Как уточнил Мишустин, речь идет о Барском машиностроительном заводе и Рубежанском картонном комбинате.

Как сообщали, 6 октября Владимир Путин и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук обсудили вопрос о возможной частичной отмене санкций для возобновления экономического сотрудничества между Украиной и Россией.