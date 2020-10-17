Медведчук: Украина не получит европейскую вакцину раньше 500 миллионов жителей Евросоюза

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что Украина не получит европейскую вакцину раньше 500 миллионов жителей Евросоюза. На этом он акцентировал свое внимание в интервью четырем украинским телевизионным каналам.

Медведчук считает, что украинская власть должна запретить возможность украинцам участвовать в испытаниях европейской вакцины.

"Весь сарказм этой ситуации заключается в том, что наших людей приглашают для того, чтобы они были объектом испытания этой вакцины. Да, платят большие деньги, да, наверно, это можно рассматривать как средство заработка. Как трудоустройство наших граждан. Но, я считаю, власть должна запретить подобные действия. Потому что что значит использование вакцины, добровольно, даже если тот или иной гражданин проявил такое желание и дал на это добро, - это же угроза жизни и здоровью человека. Почему люди наши должны участвовать в каких-то опытах каких-то там чужих заграничных дядь, если уже кто-то это сделал, провел эту работу, провел две фазы испытаний, подтвердил возможность использования, готов предоставить эту вакцину. А мы занимаемся открытием или изобретением велосипеда, когда он очень давно уже изобретен", - отметил нардеп.

По его словам, продвижение европейской вакцины нынешней властью - это примитивный пиар.

"Вот в этом же и есть маразм действий, необъяснимость действий и г-на Зеленского, и его команды. Это примитивно-пиаровские ходы, которые ничего общего не имеют с государственным управлением. Это не управление государством, это не власть государства, это примитивное настроение, которое пытаются создать по случаю или для той или иной даты. Сегодня, например, для выборов – для того, чтобы партия "Слуга народа" получила как можно больший результат на местных выборах. Вот поэтому и проводятся подобные действия. Давайте, мы ждем, когда будет европейская вакцина. А, кстати, все помнят, сколько граждан живет в ЕС? Более 500 миллионов. И поэтому, когда будет произведена вакцина, я хорошо понимаю, что, наверно, не в первую очередь и не в первых рядах Украина сможет получить для себя вакцину", - подчеркнул нардеп.

В то же время Медведчук отметил, что в РФ сейчас уже проходят испытания вакцины, и через 10 месяцев будет уже вакцинировано 70% населения.

"А Россия поставила задачу, и я почему-то уверен, что она ее выполнит: за 10-12 месяцев, из которых 2 месяца уже прошло, Россия вакцинирует 70% населения страны. Это более 100 миллионов человек. Почему же мы не идем по этому пути, где уже создана вторая вакцина? Кстати, в начале или в середине декабря будет зарегистрирована третья вакцина – научного центра Чумакова. На сегодняшней день эффективность этой вакцины – я не хочу сейчас перечислять те международные центры, которые давали положительную оценку, начиная с европейского бюро ВОЗ. Многие профильные издания оценили эффективность этой вакцины. В нашем заявлении, партии, по поводу этого неблагорассудного, примитивного и ограниченного хода со стороны г-на Зеленского перечисляются все те, кто дали положительную оценку. Но ведь самое главное даже не это, а то, что она зарегистрирована в России и началась массовая вакцинация в России. Там что, хотят уничтожить свой народ? Я задаю вопрос: там хотят, чтобы люди не вылечились? Там хотят, чтобы эти люди умирали", - добавил он.

Также нардеп отметил, что решение по поводу приобретения вакцины нельзя сравнивать с решением об отказе в прямых поставках газа из РФ, так как речь сейчас идет о жизнях украинцев.

"Поэтому любые подобные действия, объяснения, которые выглядят как в "обход якобы идут нормальные герои", - это все порождает крайне негативную оценку власти. Но здесь же вопрос не в том же, покупать или не покупать газ. Знаете, мы когда-то договорились о снижении цены на газ на 25%, с Россией, и прямых поставках газа. Порошенко… да его чуть с трибуны не снесло, когда он услышал это в ходе избирательной кампании, еще в марте 2019 года. А что, пришел Зеленский и он это сделал? Нет. Пусть покупают. Сегодня цена уже тоже поднялась для населения до 7600 гривен, с 1 октября. Пусть покупают дорогой. Но там газ – да, можно сидеть без газа, можно экономить, можно не закупать газ, не пользоваться теплом, горячей водой, но здесь-то речь идет о здоровье людей. О жизни людей! И поэтому подобный цинизм, иначе назвать это нельзя, со стороны власти, он не просто возмущает, а возмущает в каких-то космических объемах. Потому что, действительно, власть не может себе позволить так по-хамски, так небрежно относиться к здоровью и жизни наших граждан", - заявил Медведчук.