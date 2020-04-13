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Медведчук: У власти нет ни ресурсов, ни сил, ни возможностей побороть пожары в Чернобыльской зоне

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

У власти нет ни ресурсов, ни сил, ни возможностей побороть пожары в Чернобыльской зоне отчуждения. Такое мнение, общаясь с журналистами в кулуарах парламента, выразил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

"Это вызывает вопиющее возмущение, то, что происходит в Чернобыльской зоне, потому что 10 дней тушат пожар. Мне известно от работников системы МЧС, которые прямо говорят о том, что на сегодняшний день не хватает ни ресурсов, ни возможностей, ни сил, которые могли бы побороть это зло, которое развивается на волне с заболеванием коронавирусом, на волне экономического кризиса и отсутствия каких-либо ресурсов", - отметил политик.

При этом Медведчук акцентировал внимание, что если в первые дни в Чернобыльской зоне тушили пожар на площади в 20 га, то, по последним сообщениям вчера и сегодняшнего утра, пожар и его очаги протягиваются на расстояние около 100 км.

"Подумайте, насколько серьезный это результат и настолько огромная проблема, которая сегодня существует и которой должны заниматься власти, но не занимаются", - резюмировал он.

Ранее Виктор Медведчук заявлял, что пожар в Чернобыльской зоне должен быть срочно расследован, а власть должна принять меры для обеспечения безопасности граждан.

Напомним, тушение пожара в Зоне продолжается уже вторую неделю, однако радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы.

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