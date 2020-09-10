Медведчук: У Украинского народа хотят украсть историю, подменив "контентом"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

У Украинского народа хотят украсть историю, подменив "контентом". Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Соответствующий текст заявления опубликован на сайте политсилы.

Приводим его дословно:

Руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович выступил с новой инициативой: создать некие исторические игры, "которые будут развивать критическое мышление на основе исторических материалов, чтобы действительность не искажалась". И, как следует понимать, посредством этих игр прививать обществу "правильное" восприятие истории для выполнения своей главной задачи: "преодоления исторических мифов и сопротивления российской агрессии в информационной сфере".

"Речь идет о создании игр, видеороликов, мобильных приложений. Как украинский, так и польский ИНП имеют практику создания подобных вещей", – отметил Дробович.

Чтобы было понятно, что имеет в виду Дробович, приведу конкретный пример: киевская студия Starni Games в 2020 году выпустила игру под названием Strategic Mind: Blitzkrieg. Финалом одного из сценариев этой игры является парад Гитлера на Красной площади.

На такой "контент" собирается тратить бюджетные средства Дробович? Потерпев фиаско в попытках приуменьшить подвиг народов СССР в ходе Великой Отечественной войны, пережив неудачу с продвижением томоса, вызвав возмущение граждан насильственной декоммунизацией и переименованиями улиц, городов и сел, адепты политически мотивированных изменений истории осознали то, что для разумных людей было очевидно изначально: их трактовка прошлого базируется не на фактах, а на политической целесообразности.

Тогда зашедший в тупик УИНП избрал другой путь, делая акцент на игровой составляющей, то есть на поливариантности действий участника исторического процесса, которым может стать каждый в игровой реальности, а значит, на создании множества вариантов истории, среди которых Гитлер на Красной площади может оказаться не самым страшным.

Еще в 2015 году исследователи США, Канады, Турции, Великобритании, Австрии, Швеции, Испании и Швейцарии в специальном открытом письме объяснили Президенту Порошенко и премьеру Гройсману, к чему приведет принятый формат деятельности УИНП: он "станет подарком для тех, кто хочет поссорить украинцев между собой". Но жизнь показала, что "поссорить" и было целью режима, и продолжает ею оставаться.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" отдает себе отчет в том, какие цели и задачи ставит Украинский институт национальной памяти, какими методами он действует. Для противодействия им в дни празднования Великой Победы мы заявили о создании Общественного движения "Украинский фронт защиты исторической памяти". Мы должны защитить подлинную историческую память, которая сегодня нуждается не только в восстановлении, но и в искреннем уважении и почитании.

На нашей стороне исторические факты, народная память и поддержка миллионов украинцев, которым известна правда.