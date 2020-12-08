Медведчук: Россия готова передать в Украину технологию для производства вакцины "Спутник V"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук 112.ua

Представители Российского фонда прямых инвестиций и центра Гамалеи дали добро на возможность трансфера в Украину технологии для производства вакцины "Спутник V".

Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Украины. Это очень важное и знаковое событие для Украины. И, как я уже говорил, действительно, по просьбе моей, которая была обращена к президенту РФ Путину Владимиру Владимировичу, он дал поручение всем поработать над этим вопросом и изложить возможности производства вакцины в Украине. Сегодня мы подводим итоги, и это решение принято о том, что такая возможность существует, производственные мощности есть, вы видели видеоролик, видеоматериал, который подтверждает возможность производства вакцины на территории Украины на предприятии "Біолік", город Харьков", - заявил Медведчук.

При этом он подчеркнул, что российская сторона согласилась передать в Украину не только технологии для производства вакцины, но и сырье в виде клеточной линии для производства этой вакцины.

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"Поэтому сейчас вопрос заключается в следующем, что это предприятие может начать производство вакцины как минимум на экспорт в третьи страны, но наша главная задача, моя главная задача как представителя сегодня из Украины, который реализует просьбу тысяч наших граждан, организаций, общественных организаций, политических сил, в том, чтобы такое производство проводилось на территории Украины в интересах украинских граждан. Для этого необходимо пройти всю регистрацию в соответствующих государственных органах и получить такие разрешения. Как сложится история с этим вопросом, я могу сказать одно: наша политическая сила сделает все, чтобы производство в Украине вакцины "Спутник V" состоялось в интересах наших граждан, в интересах наших людей в Украине", - подытожил политик.

Напомним, 5 декабря в Москве началась массовая бесплатная вакцинация населения от коронавируса вакциной "Спутник V".