Медведчук: Производство вакцины "Спутник V" можно наладить на харьковском предприятии "Биолик" уже в ближайшее время

Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Производство российской вакцины "Спутник V" можно наладить в Украине на харьковском предприятии "Биолик" уже в ближайшее время. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук во время встречи с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым и директором НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом.

"Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Украины - это очень важное и знаковое событие для Украины. И, действительно, по моей просьбе, которая была обращена к президенту РФ Путину Владимиру Владимировичу, он дал поручение нам всем поработать над этим вопросом и изложить возможности производства вакцины в Украине. Сегодня мы подводим итоги, и это решение принято о том, что такая возможность существует, производственные мощности есть, вы видели видеоролик, видеоматериал, который подтверждает возможность производства вакцины на территории Украины на предприятии "Біолік", город Харьков", - отметил политик.

Более того, по словам Медведчука, представители Российского фонда прямых инвестиций и центра Гамалеи дали добро на возможность трансфера технологии в Украину для производства, а также предоставления сырья в виде клеточной линии для указанной вакцины.

"Поэтому сейчас вопрос заключается в следующем, что это предприятие может начать производство вакцины как минимум на экспорт в третьи страны, но наша главная задача, моя главная задача как представителя сегодня из Украины, который реализует просьбу тысяч наших граждан, организаций, общественных организаций, политических сил в том, чтобы такое производство проводилось на территории Украины в интересах украинских граждан. Для этого необходимо пройти всю регистрацию в соответствующих государственных органах и получить такие разрешения", - продолжил политик.

При этом Медведчук добавил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" сделает все, чтобы производство в Украине вакцины "Спутник V" состоялась "в интересах наших граждан, в интересах наших людей в Украине".

Напомним, 5 декабря в Москве началась массовая бесплатная вакцинация населения от коронавируса вакциной "Спутник V".