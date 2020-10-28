Медведчук: "Оппозиционная платформа - За жизнь" сделает все, чтобы сохранить память о подвиге народа в Великой Отечественной войне

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа - За жизнь" сделает все, чтобы сохранить память о подвиге народа в Великой Отечественной войне.

Об этом во время визита на Закарпатье заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Власть с одной стороны запрещает употребление термина "Великая Отечественная война", с другой стороны - другая, ушедшая власть, запретила использовать георгиевские ленточки на наградах. Сегодня пытаются переписать историю, сегодня те, кто когда-то помогал и находился в пособниках фашизма, те, кто почитает именно эту категорию людей, пытается взять всю победу и то, что произошло в 41-45 годах, как свою заслугу. Именно поэтому мы 9 Мая, празднуя и отмечая 75 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне, создали общественное движение "Украинский фронт по защите исторической памяти".

Мы делали и будем делать всё для того, чтобы защитить память героев, павших на фронтах Великой Отечественной войны, защищать тех, кто ковал победу в тылу, защитить тот великий подвиг, который был, который есть и который останется на века и во многих поколениях украинского народа, которые благодарны за то, что территория Украины была освобождена в результате героизма, в результате жертв, которые тогда имели, к сожалению, место", - отметил политик.

При этом Медведчук подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет всегда праздновать "этот большой государственный общенациональный праздник".

"Мы будем отмечать эту победу и мы будем делать всё для того, чтобы будущие поколения знали, ценили и прославляли тех, кто победил в Великой Отечественной войне, тех, кто освобождал Украину. С праздником, дорогие друзья", - резюмировал он.

Напомним, сегодня, 28 октября, в Украине отмечают официальный День освобождения от фашистских захватчиков. Именно этот день считают датой окончательного изгнания оккупационных фашистских войск за пределы территории Украины. В этом году исполняется 76 лет со дня изгнания нацистских оккупантов из Украины.