Медведчук: Мы добьемся, чтобы вакцина от коронавируса была для украинцев бесплатной

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото из открытых источников

"Оппозиционная платформа - За жизнь" добьется, чтобы вакцина от коронавируса для украинских граждан была бесплатной.

Об этом в интервью украинским телевизионным каналам заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

"Когда эта вакцина (вакцина от COVID - 19 "Спутник V", разработанная российским национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, – Ред.) все-таки, попадет на территорию Украины, то я думаю, что это будет план "Б". Только я о нем говорю уже сегодня, в отличие от власти. Так вот, план "Б" я рисую власти сегодня: у нас достаточно высокий юридический потенциал, в нашей партии, и в нашей фракции, народных депутатов, и когда речь пойдет о любой вакцине, мы вынудим власть, чтоб она была бесплатной для наших граждан. Власть ее будет закупать, а люди должны ее получать бесплатно", – заявил народный депутат.

Более того, добавил Медведчук, что в соответствии с Конституцией Украины власть обязана сам процесс вакцинирования сделать бесплатным.

"И как бы власть не крутилась на сковородке, я их хочу предупредить, что мы в этом их вынудим действовать в интересах наших граждан. Не в интересах себя любимых, не в интересах пиара от лукавого, а именно в интересах людей и их здоровья", – отметил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

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Как сообщалось, производство вакцины от COVID - 19 "Спутник V", разработанной российским национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, может быть налажено в Украине на Харьковском предприятии "БіоЛік".

Договоренность об этом была достигнута в Москве в ходе встречи председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.