Медведчук и Кузьмин призвали ГБР расследовать деятельность СБУ при обысках в приемной Голубова

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Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук и его соратник по политсиле Ренат Кузьмин обратились в Государственное бюро расследований относительно деятельности сотрудников Службы безопасности Украины при проведении обыска в приемной народного депутата Украины VIII созыва Дмитрия Голубова. Об этом сообщает "112 Украина".

"Обыск проводился в рамках уголовного производства № 42020160000000877, начатого 10 ноября по ч. 2 ст. 158-3 УК Украины (тяжкое преступление)… Анализ обстоятельств регистрации уголовного производства и осуществления по нему несанкционированного обыска, в ходе которого изъяты подброшенные оперативниками СБУ "поддельные избирательные документы", указывает на попытки власти повлиять на результаты выборов мэра Одессы путем искусственного создания правоохранителями доказательств причастности оппозиционного кандидата в избирательных фальсификациях в виде протокола обыска и "изъятых" в ходе обыска предметов", – сказано в депутатском обращении.

Медведчук и Кузьмин просят:

считать это депутатское обращение заявлением об уголовных правонарушениях;

принять, безотлагательно зарегистрировать поданное нами заявление о совершении сотрудниками СБУ уголовных правонарушений в Единый реестр досудебных расследований и выдать соответствующий документ в подтверждение этого;

начать по этому заявлению о совершении уголовных преступлений досудебное расследование по фактам совершения работниками СБУ уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины;

сообщить письменно в установленном законом порядке о начале уголовного производства и окончании досудебного расследования.

Как сообщалось, 11 ноября представители Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел с использованием силовой поддержки провели обыски в приемной народного депутата Украины VIII созыва Дмитрия Голубова.