Медведчук: Горжусь тем, что меня называют "Кум Путина"

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук гордится тем, что его называют "Кумом" президента России Владимира Путина.

Об этом оппозиционный политик заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале Анатолия Шария.

"Да. Я считаю, что такой человек, как Путин, к которому я отношусь с уважением, огромным уважением, я ценю его достоинство как государственного деятеля, как руководителя РФ. И этот человек когда-то согласился стать крестным отцом нашей дочери Дарьи - я считаю, что это была оказана высокая честь нашей семье, и я, и моя жена Оксана Марченко гордится тем, что он является кумом. Из песни слов не выбросишь. Если вы хотите спросить: "Вот если бы вы знали, что будет в Украине, то вы бы согласились на это или нет?" - Ну, во-первых, я не знал, что будет в Украине, а во-вторых, - я бы согласился. Для того, чтобы убрать любые спекуляции на эту тему. Я считаю, что это честь, которая была оказана нашей семье, и мы очень гордимся, и мы продолжаем чтить то, что такое доверие было оказано", - отметил Виктор Медведчук.

По словам Виктора Медведчука, президент России "нормальный крестный" .

"Интересуется. Он нормальный крестный. Всегда поздравляет с днем рождения, дарит подарки. Ежегодно мы встречаемся. Он встречается с ней, мы встречаемся с семьей. Ну, я встречаюсь чаще, семья - реже, но эти связи продолжают иметь место", - добавил оппозиционный политик.