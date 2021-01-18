Медведчук: Годовщина Переяславской рады — знаменательная дата объединения наших братских народов

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Годовщина Переяславской рады — знаменательная дата объединения русского и украинского братских народов. Об этом говорится в заявлении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Приводим его текст дословно:

18 января – годовщина Переяславской Рады, в 1654 году положившей начало объединения в едином государстве русского и украинского братских народов. И хотя власть сегодня исповедует политику русофобии, и заявляет, что у Украины с Россией общей осталась только граница, с уверенностью могу заявить, что это не соответствует действительности, так как миллионы наших граждан так не считают. Наши народы объединяет:

общие славянские корни;

общая православная вера;

тысячелетняя история;

миллионы родственников, проживающих в двух странах;

общей для нас стала и всегда будет Великая Победа в самой кровопролитной войне за всю историю человечества – Великой Отечественной войне.

Историческая справедливость и желание миллионов людей — представителей двух братских народов приведет к восстановлению отношений между нашими странами, как бы этому не сопротивлялась сегодняшняя власть.