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Медведчук: Годовщина Переяславской рады — знаменательная дата объединения наших братских народов

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Годовщина Переяславской рады — знаменательная дата объединения русского и украинского братских народов. Об этом говорится в заявлении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Приводим его текст дословно:

18 января – годовщина Переяславской Рады, в 1654 году положившей начало объединения в едином государстве русского и украинского братских народов. И хотя власть сегодня исповедует политику русофобии,  и заявляет, что у Украины с Россией общей осталась только граница, с уверенностью могу заявить, что это не соответствует действительности, так как миллионы наших граждан так не считают. Наши народы объединяет:

  • общие славянские корни;
  • общая православная вера;
  • тысячелетняя история;
  • миллионы родственников, проживающих в двух странах;
  • общей для нас стала и всегда будет Великая Победа в самой кровопролитной войне за всю историю человечества – Великой Отечественной войне.

Историческая справедливость и желание миллионов людей — представителей двух братских народов приведет к восстановлению отношений между нашими странами, как бы этому не сопротивлялась сегодняшняя власть.

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