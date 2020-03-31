Медведчук: 83% граждан не видят успехов в борьбе с коррупцией

Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Согласно социологии, 83% граждан Украины не видят в стране успехов в борьбе с коррупцией. Об этом во время интервью телеканалам "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Интер" заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Готова ли власть, получив всю полноту, отвечать за свой действия и думать, насколько она отвечает интересам людей? Потому что, если мы продолжим по этой социологии, то уже 83% не видят успехов в борьбе с коррупцией, а это одна из главных сегодня характеристик работы власти. 25% верят в то, что действия господина Зеленского успешны, а 70% уже нет. А в декабре таких было только 50%", - отметил он.

При этом политик продолжил: "Разве это не свидетельство того, что власть или должна изменить свою политику – как внутреннюю, так и внешнюю, или набрать команду профессионалов, которые способны изменить ситуацию в стране, или оставить эти места. И тогда страну ждут не только парламентские досрочные, но и президентские досрочные (выборы, - ред.). Да, в тяжелейших, критических условиях не только из истории нашего государства, но и из истории других стран, власть должна идти по пути того, что она должна переизбираться".

Напомним, ранее Виктор Медведчук отмечал, что сегодня коалиция из депутатов "Слуги народа" фактически перестала существовать, власть разваливается изнутри.