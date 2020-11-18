Медсестра из Тячевской районной больницы Марьяна Шелевер обратилась к президенту Украины

В соцсети ФБ Маряна Шелевер, медсестра из Тячевской районной больницы, обратилась к президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому. Приводим текст ее обращения дословно:

Уважаемый Владимир Александрович!

Украина оказалась заложницей пандемии коронавируса. Закарпатье не стало исключением. Изо дня в день в течение нескольких месяцев мы фиксируем рекордные цифры относительно количества больных, с которыми наедине бороться бессильны, система здравоохранения не готова к такому удару. У нас не хватает врачей, в медучреждениях заканчивается кислород, не хватает койко-мест и аппаратов ИВЛ. Такие вызовы ограничительными мерами в виде карантина выходного дня точно не решить.

Ситуацию может исправить только вакцинация населения. Речь идет не только об Украине. Уже сегодня мировые лидеры жмут руки, договариваясь о поставках и совместном производстве будущих вакцин. А многие из них заключил контракты с Российской Федерацией, которая уже имеет разработанную и лицензированную вакцину "Спутник V". Однако Президент России Владимир Путин объявил о готовности поставлять вакцину в Украину в обход очереди, о чем в Москве договорился председатель политсовета "ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ" Виктор Медведчук.

Эта российская вакцина создана на базе аденовирусов, на сегодня она прошла ускоренную регистрацию в РФ и введена десяткам тысяч людей. В Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи утверждают, что клеточный иммунитет к коронавирусу после применения препарата "Спутник V" может храниться до двух лет – этого достаточно, чтобы прекратить цепь распространения вируса. Что касается нашумевшей вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и немецком BioNTech, то пока не понятно, когда она попадет в Украину и попадет ли вообще. Ведь кроме того, что возникли определенные трудности с логистикой и способами хранения, контракты на ее получение в большом объеме уже подписали США и Европейский Союз.

Мы призываем Вас, Владимир Александрович, подумать прежде всего о своих гражданах, об их здоровье и жизни. Как бы там ни было, но пандемия только набирает обороты, и пока не понятно, сколько нам удастся продержаться с такой нагрузкой на медицинскую систему. Тем более, пока Украина находится в раздумьях, эту вакцину уже закупают Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Венгрия, Бразилия, Китай, Южная Корея, Турция, Индия и даже Европейский Союз, несмотря на режим санкций против РФ, может позволить себе использование препарата на своей территории. Украинская власть обязана среди своих приоритетов поставить на первое место человеческую жизнь, но никак не политику.

Господин Президент, просим подумать о тех, кому служит власть, и договориться с руководством Российской Федерации о закупке вакцины "Спутник V" или же о ее производстве на территории Украины.

Просим Вас, Владимир Александрович, отбросив политические разногласия, найти возможность или непосредственно договориться с Владимиром Путиным, или обратиться с этим жизненно важным для украинцев вопросом к Виктору Медведчуку, который ранее уже обеспечил согласие РФ на поставку вакцины в Украину. Сегодня нельзя медлить, ведь каждая секунда действительно важна. Политика подождет. А вот украинцы, которые умирают в переполненных палатах больниц, нет. Чтобы не стать следующей жертвой вируса, каждому из нас нужна вакцина.

Владимир Александрович, действуйте!