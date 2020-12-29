Медики в Украине, как крепостные, – Вадим Аристов о зарплатах в медицинской сфере

Фото из открытых источников

Эксперт назвал путь, который позволил бы гарантировать поступление средств непосредственно к медикам

Сейчас договоры заключают между НСЗУ и медицинскими учреждениями, а следовало бы заключать прямые контракты с каждым врачом хотя бы относительно надбавок, тогда можно было бы гарантировать, что "путепровод" от казначейства до врача будет непрерывный.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK во время включения заявил инфекционист, стратег, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.

Вадим Аристов, комментируя причины низких зарплат украинских медиков, отметил, что главные врачи в медучреждениях в Украине остались те же, а их никто не готовил к изменению финансирования и тому, что произойдет во время медицинской реформы.

"Соответственно, они продолжают жить по тем же подходам, что медики – это фактически крепостные. Они имеют определенный оклад, к которому привыкли, а то, что поступает на больницу, даже если увеличено, то это такой "центральный котел", который можно дальше распределять на ремонт и, конечно, на повышение зарплат административному составу, то есть главному врачу, бухгалтерам, то есть тем, кто с ними выполняет функцию власти внутри заведения. И, к сожалению, эти заведения, эти больницы, сейчас уже отдельные предприятия, и так определено медреформой, что они будут так себя вести. Потому что конкуренция должна двигать этих врачей, однако, как видите, не особо она их двигает, они не борются за конкурентоспособность зарплат, за врачей, потому что все другие врачи не борются", – сказал Вадим Аристов.

Эксперт пояснил, что сейчас договоры заключаются между Национальной службой здоровья Украины и медицинскими учреждениями, куда средства направляют в "один котел". По его мнению, следовало бы заключать прямые контракты с каждым врачом хотя бы относительно надбавок.

"Тогда можно было бы гарантировать, что этот путепровод, условно, от казначейства до врача будет непрерывный", – отметил он.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повышении зарплат медицинским работникам и увеличении финансирования медицины в 2021 году. По словам Шмыгаля, в госбюджете-2021 на медицину предусмотрены рекордные 163 миллиарда гривен. Это на 41% больше, чем было выделено в 2020 году. Учитывая это, в следующем году продолжит действовать доплата врачам, которые борются с COVID-19, в размере 300%. Кроме того, на 2-2,5 тысячи гривен будет повышена зарплата всему медицинскому персоналу.

Недавно Министерство здравоохранения предложило привязать зарплату медиков к прожиточному минимуму и начислять ее по аналогии с работниками прокуратуры.