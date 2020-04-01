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Медики, которые борются с COVID-19, получат доплату в размере трех окладов, - Минздрав

Врачи и другие медработники получат доплату уже за март

из открытых источников

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал приказ, который втрое увеличивает оклад медработникам, привлеченным к борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Facebook пресс-служба Минздрава. 

"Уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов", - говорится в сообщении.

Также приказом министра определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 года будет осуществляется доплата: 

  • экстренный медицинский техник;
  • врач-пульмонолог;
  • врач-инфекционист;
  • врач-патологоанатом;
  • врач-эпидемиолог;
  • врач-лаборант;
  • врач-анестезиолог;
  • врач-радиолог;
  • врач-бактериолог;
  • врач-рентгенолог;
  • врач-вирусолог;
  • врач общей практики - семейный врач;
  • врач-терапевт;
  • врач-педиатр;
  • врачи других специальностей, непосредственно занятых лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;
  • медицинская сестра;
  • младшая медицинская сестра (всех наименований);
  • медицинский регистратор;
  • сестра-хозяйка;
  • водитель.

Как отмечается, доплата будет действовать на период выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним, Министерство здравоохранения предусмотрело специальный тариф для оплаты работы учреждений здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь больным COVID-19. 

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