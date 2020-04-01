Медики, которые борются с COVID-19, получат доплату в размере трех окладов, - Минздрав
Врачи и другие медработники получат доплату уже за март
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал приказ, который втрое увеличивает оклад медработникам, привлеченным к борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Facebook пресс-служба Минздрава.
"Уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов", - говорится в сообщении.
Также приказом министра определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 года будет осуществляется доплата:
- экстренный медицинский техник;
- врач-пульмонолог;
- врач-инфекционист;
- врач-патологоанатом;
- врач-эпидемиолог;
- врач-лаборант;
- врач-анестезиолог;
- врач-радиолог;
- врач-бактериолог;
- врач-рентгенолог;
- врач-вирусолог;
- врач общей практики - семейный врач;
- врач-терапевт;
- врач-педиатр;
- врачи других специальностей, непосредственно занятых лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;
- медицинская сестра;
- младшая медицинская сестра (всех наименований);
- медицинский регистратор;
- сестра-хозяйка;
- водитель.
Как отмечается, доплата будет действовать на период выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19.
Напомним, Министерство здравоохранения предусмотрело специальный тариф для оплаты работы учреждений здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь больным COVID-19.