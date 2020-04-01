Медики, которые борются с COVID-19, получат доплату в размере трех окладов, - Минздрав

Врачи и другие медработники получат доплату уже за март

из открытых источников

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал приказ, который втрое увеличивает оклад медработникам, привлеченным к борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Facebook пресс-служба Минздрава.

"Уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов", - говорится в сообщении.

Также приказом министра определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 года будет осуществляется доплата:

экстренный медицинский техник;

врач-пульмонолог;

врач-инфекционист;

врач-патологоанатом;

врач-эпидемиолог;

врач-лаборант;

врач-анестезиолог;

врач-радиолог;

врач-бактериолог;

врач-рентгенолог;

врач-вирусолог;

врач общей практики - семейный врач;

врач-терапевт;

врач-педиатр;

врачи других специальностей, непосредственно занятых лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;

медицинская сестра;

младшая медицинская сестра (всех наименований);

медицинский регистратор;

сестра-хозяйка;

водитель.

Как отмечается, доплата будет действовать на период выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним, Министерство здравоохранения предусмотрело специальный тариф для оплаты работы учреждений здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь больным COVID-19.