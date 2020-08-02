Медикам и водителям "скорой" должны поднять зарплаты, – Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

В 2021 году зарплата водителя "скорой" должна составлять 10-12 тыс. грн

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о планах по повышению заработных плат для работников экстренной медицинской помощи. Об этом он сказал на брифинге, который транслировали пресс-служба Минздрава.

По его словам, в области экстренной медицинской помощи сейчас работает около 40 тысяч медработников. Глава Минздрава признал, что условия, в которых они работают, являются недопустимыми.

"Уже с 1 июля увеличено финансирование ЭМП на 40%, а с 1 сентября запланировано увеличение зарплат медицинским работникам, в том числе и работникам экстренной медицинской помощи", - отметил министр.

Также согласно предложениям Минздрава госбюджету на 2021 год, зарплата водителя скорой должен составлять 10-12 тыс. грн, диспетчера — 12-13 тыс. грн, фельдшера — 14-16 тыс. грн, врача — 20-22 тыс. грн.

Степанов добавил, что на сегодня есть около 1,8 тыс. автомобилей "скорой", которым более 10 лет или вообще выведены из эксплуатации, но находятся на балансах станций ЭМП. В этом году Минздрав планирует закупить до 400 автомобилей, еще 1,4 тыс. должны быть приобретены в течение следующих двух лет.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что необходимо существенно увеличивать штрафы и наказания за непропуск машины экстренной медпомощи.