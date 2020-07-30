Медицинскую реформу в Украине не понимает никто, – Дмитрий Раимов

Медреформа имеет много изъянов, которые никто не исправлял, говорит эксперт

Те люди, которые реализовали медицинскую реформу бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун и воплощают ее сейчас, не понимают смысла и что нужно делать.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK во время включения заявил бывший советник министра здравоохранения Украины Дмитрий Раимов.

"Первая проблема реформы - то, что ее не понимает никто. Я не знаю, возможно, госпожа Супрун была носительницей этого тайного знания и только она понимала. Но люди, которые реализовали тогда реформу и реализуют ее сейчас, не понимают смысла и что делать. То есть она имеет много изъянов, которые никто не исправлял. Этих изъянов несколько, в первую очередь это вопрос финансирования, но не только зарплат врачам, но и, собственно, того, что должно быть в больнице", – сказал Дмитрий Раимов.

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Эксперт отметил, что в местных бюджетах нет средств на содержание такого количества больниц и медиков.

Следующей проблемой, говорит Дмитрий Раимов, являются мизерные зарплаты врачей и медсестер. Еще одной – ненадлежащая подготовка врачей и младшего медицинского персонала, поскольку в медицинских вузах процветает коррупция.

Эксперт добавил, что он выступает за страховую медицину в Украине и за то, чтобы пациент имел право выбирать врачей и медучреждения, где хочет получить услугу.

Как сообщалось, врач-психиатр, общественный деятель, диссидент Семен Глузман заявлял, что медицинской реформой уничтожается вся сельская медицина в Украине.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинская реформа Ульяны Супрун – это убийство медицинской системы в Украине.