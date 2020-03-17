Медицинские профсоюзы обратятся к президенту из-за надбавки за преодоление эпидемии коронавируса, – Протас

Святослав Протас Фото - скриншот

Парламентарии уменьшили социальный стандарт, заявил бывший головый санитарный врач Украины

Представители медицинских профсоюзов готовят обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за снижения социальных стандартов – говорится о надбавках медикам за работу в очагах коронавирусной инфекции.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

"Хочу обратиться к депутатам и к власти сегодня – они приняли правильный вроде бы закон быстро, в спешке сейчас, но не привлекая компетентных людей к его проработке. И получилось, что на сегодня добавили людям за работу в очагах 200%. Этим самым уменьшили социальный стандарт, который на сегодня был, потому что действующие на сегодня нормативные акты предусматривают 300% при работе в очагах. Поэтому, когда в спешке делают, получается не совсем эффективный продукт", – заявил Святослав Протас.

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Гость студии сообщил, что он сегодня встречался с представителями медицинских профсоюзов.

"Они сейчас готовят обращение к президенту Зеленскому, чтобы это учесть, потому что мы ухудшаем социальные стандарты", – отметил Святослав Протас.

Как сообщалось, 17 марта народные депутаты собрались в здании парламента для внеочередного пленарного заседания Верховной Рады. На нем парламентарии рассматривали вопросы по предотвращению распространения коронавируса.

Во время заседания народные депутаты приняли за основу и в целом проект Закона Украины о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины, направленным на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) № 3219.

Полное видео заседания парламента можно посмотреть здесь.

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