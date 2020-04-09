Медицинские маски, защитные костюмы, дезинфицирующие и тесты на COVID-19: На Закарпатье прибыла очередная партия помощи от Виктора Медведчука и Оксаны Марченко

На Закарпатье прибыла вторая очередь помощи от председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Все эти медсредства, среди которых медицинские маски, защитные костюмы, дезинфицирующее вещество и тесты на коронавирус были приобретены за личный средства меценатов. Об этом говорится в сюжете телеканала ZIK

"Сегодня во все больницы Закарпатской области будут развезены около тысячи костюмов для защиты врачей, перчатки, маски. Из личных средств Виктора Медведчука и Оксаны Марченко было потрачено около 3 млн грн", - сказал председатель отделения партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Закарпатской области Иван Чубирко.

Если первая партия помощи прежде всего была направлена в инфекционные медучреждения региона, то в этот раз благотворители позаботились о семейных врачах. Отныне каждый из них обеспечен масками и другими средствами индивидуальной защиты.



"На сегодня мы решили и я думаю, это правильное решение, акцентировать внимание на помощь для врачей первичных, то есть тех, которые в первую очередь контактируют с заболевшими. Они приходят и первый контакт имеют, не зная, заражен ли он, или другая болезнь какая-то", - пояснил решение руководитель Ужгородской городской организации политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Андрей Погорелов.

Семейные врачи сейчас первые на передовой в борьбе с коронавирусом. Именно к ним обращаются пациенты, как только почувствуют симптомы инфекционного заболевания. Поэтому, как никогда семейные врачи сегодня нуждаются в средствах индивидуальной защиты.



"У нас очень большой идет сбыт средств индивидуальной защиты и поэтому они нам нужны постоянно, то есть запас есть, он быстро заканчивается и мы очень рады, что у нас есть благотворители, которые нам могут это подарить, привезти, потому что, во-первых, это меньше средств тратит наше заведение, во-вторых, их трудно достать", - отметила глава коммунального некоммерческого предприятия "Ужгородский городской центр первичной медико-санитарной помощи" Татьяна Козак.



В городе Сваляны есть два подозрения на COVID-19, поэтому руководители медучреждений говорят, что помощь с обеспечением средствами индивидуальной защиты семейных врачей очень нужна.

"Эти расходные материалы, эти маски и дезинфицирующие средства, а также халаты нужны для ежедневного приема пациентов, так как каждого пациента с инфекционной болезнью мы расцениваем как такового, что, возможно, может иметь COVID-19", - отметила заместитель главного врача Центра первичной медико-санитарной помощи г. Сваляны Евгения Физер.



Так, на Закарпатье прибыло 150 тыс. масок, 1 тыс. защитных костюмов-комбинезонов, 12 тыс. защитных смотровых перчаток и 500 литров антисептика.

"В очередной раз нашими меценатами была доставлена в Мукачевскую ЦРБ помощь в виде средств индивидуальной защиты, ПЦР-тестов, перчаток, масок, очков, дезсредств", - проинформировал заведующий инфекционным отделением КНП Мукачевской центральной районной больницы Василий Васюта.



Кроме средств индивидуальной защиты на Закарпатье прибыли и ПЦР-тесты австрийского производства. Их также распределят по территории всего региона.



"Все тесты, которые привезли на сегодняшний день будут переданы в лабораторные центры и нашими активистами штаба партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" будут розданы на территории Закарпатской области бесплатно для наших жителей 150 тыс. масок", - сказал глава Полянской ОТГ Иван Дрогобецкий.