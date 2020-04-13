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Медицинские маски станут новой нормой жизни, - ВОЗ

Фото из открытых источников

По словам представителя ВОЗ, такая защита станет жизненной необходимостью

Использование индивидуальной защиты, в частности, медицинской маски, станет новой нормой существования. Об этом заявил специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро в интервью ВВС.

По его словам, такая защита станет жизненной необходимостью, ведь пока что неизвестно, когда будет изобретена вакцина от коронавируса и как организм человека отреагирует на лечение.

"Я уверен, что какая-то форма индивидуальной защиты станет нормой. Нам всем придется учиться жить с новой реальностью", - заявил Набарро.

Напомним, по состоянию на 13 апреля во всем мире коронавирус обнаружен у 1 872 073 лиц, 441 820 пациентов выздоровели.

Сейчас в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 93 летальные, 97 пациентов выздоровели. 

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