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Медицинская система страны нуждается в локдауне минимум на три недели, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов Фото - kmu.gov.ua

По его словам, пойти на такой шаг сейчас невозможно, поэтому приходится искать компромисс

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинская система нуждается в локдауне минимум на три недели, но поскольку это невозможно, то вся страна должна жить по правилам, которые действуют в оранжевой карантинной зоне. Об этом он рассказал во время заседания правительства 11 ноября, сообщает УНН

"Для нас, врачей, лучший способ это применение полного локдауна не менее чем на три недели. Это с точки зрения эпидемиологии и распространения болезней... Мы не в состоянии ввести локдаун, поэтому мы находим тот баланс с точки зрения и сохранения здоровья и оказания помощи людям, которые в этом нуждаются", - пояснил Степанов.

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Кроме этого, он отметил, что на всей территории Украины должны отказаться от адаптивного карантина и перейти на общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территории оранжевого уровня опасности.

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Напомним, на заседании 11 ноября Кабинет министров Украины принял решение о введении жесткого "карантина выходного дня", что будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

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