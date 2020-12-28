Медицинская реформа в действии: Государство не умеет контролировать средства, которые идут на лечение украинцев, - журналист Куксин

Телеканал ZIK

Часто деньги проходят мимо бюджета, когда семейные врачи, заключив соглашения с пациентами, идут в декрет

Еще полгода назад был проведен аудит выполнения первого звена медреформы, выводами которого является то, что Национальная служба здоровья, являющаяся распорядителем государственных средств, не умеет ими адекватно распоряжаться.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил журналист Евгений Куксин.

Отвечая на вопрос ведущего, почему украинские медсестры на пике эпидемии коронавируса получают мизерные зарплаты, или им вообще их не выплачивают, Евгений Куксин отметил, что такая ситуация в медицинской сфере возникла из-за реформы, которая сейчас в действии.

Кроме этого, отметил журналист, проблемы возникают и на уровне распределения средств Национальной службой здоровья.

"Был проведен аудит выполнения первого звена реформы. Как оказалось, государство не умеет контролировать средства, которые идут на лечение украинцев. Потому что врачи первого звена, так называемые семейные врачи, они заключают декларации с пациентами, иногда даже больше, чем нужно, и появилась такая тенденция, что врачи, заключив 100-200-300 деклараций, уходят в декрет, а деньги продолжают получать за пациента. И это миллионы гривен, которые платит государство. Они проходят мимо бюджета. Это один из способов, где можно было найти деньги, которых не хватает", – отметил Евгений Куксин.

Журналист добавил, что несмотря на проведение аудита и соответствующих выводов, государство никак не отреагировало на проблемы, которые возникли на первом этапе медреформы.

"Нацслужба здоровья, которая является распорядителем государственных средств, не умеет ими адекватно распоряжаться. Это было подтверждено аудитом, который был проведен. Он был проведен еще полгода назад. Но есть ли какая-то реакция – никакой! Вот ответ на вопрос, куда деваются эти деньги", – прокомментировал гость ток-шоу.

Напомним, накануне Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. Доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн гривен, что на 6,9% (на 70 031,4 млн гривен) больше, чем в 2020 году. Более подробно читайте по ссылке .

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, Верховная Рада не согласилась удвоить расходы на медицину в 2021 году. Министерство здравоохранения предложило начислять медработникам зарплату по аналогии с работниками прокуратуры.

Ранее председатель парламента Дмитрий Разумков заявлял, что нехватку финансирования медицины хотят покрыть из спецфонда.