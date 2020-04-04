Медиа-инициатива "Вирус позитива" собрала на одном сайте все волонтерские проекты, связанные с COVID-19

Созданные инициативы направлены на помощь самым уязвимым и социально незащищенным категориям украинцев Фото из открытых источников

Украинцы уже не раз доказывали всему миру, что могут очень быстро объединяться и самоорганизовываться в критических ситуациях и зачастую совершать невозможное. Так было во время двух Майданов, и именно это умение сыграло ключевую роль в момент начала вооруженной агрессии против Украины в 2014-м году.

Вот и сейчас, столкнувшись с пандемией COVID-19, украинцы в течении двух недель создали огромное количество инициатив, проектов, организаций и волонтерских объединений для предотвращения распространения и борьбы с опасным вирусом.

В основном созданные инициативы направлены на помощь самым уязвимым и социально незащищенным категориям украинцев и на тех, кто встречает вирус на первом рубеже – пенсионерам и врачам.

В свою очередь, медиа-инициатива "Вирус позитива" была также создана с целью немного изменить негативный информационный фон в стране и наполнить украинское информпространство позитивными и жизнеутверждающими новостями, связанными с противостоянием коронавируса.

В какой-то момент, организаций, групп и фондов стало так много, что участники медиа-инициативы "Вирус позитива" решили создать специальный сайт, где собрали и разбили по категориям все существующие на данный момент гражданские инициативы и волонтерские организации.

С помощью сайта covid19help.com.ua всем, кто нуждается в той или иной помощи, а также всем кто желает помочь, намного легче ориентироваться в тех фондах и организациях, которые предоставляют помощь или нуждаются в ней.

На сайте очень простая и удобная навигация, которая поможет каждому пользователю легко найти нужный раздел и связаться с необходимой организацией. Так на сайте пять основных разделов по типу категорий тех, кому адресуется помощь: для врачей, для пенсионеров, для социально незащищенных слоев населения, для всех граждан и всевозможные другие организации.

Участники медиа-инициативы "Вирус позитива" верят, что все мы украинцы, традиционно вместе сможем не только победить коронавирус, но и наконец-то обратить больше внимания на те проблемы в нашем обществе, которые стали особо острыми во всей этой ситуации, связанной с масштабной пандемией COVID-19.