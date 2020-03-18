МАУ запускает спецрейсы для возвращения украинцев из-за границы

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Цена перевозки будет определяться в зависимости от аэропорта вылета

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" организует специальные рейсы для возвращения украинцев из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Относительно информации относительно вывоза граждан Украины авиакомпания сообщает: на сайте МАУ размещен форму для покупки билетов на специальные рейсы до Киева гражданам Украины, а также для нерезидентов, которые имеют право въезду в Украину", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что цена перевозки будет определяться в зависимости от аэропорта вылета. Билеты на эти рейсы доступны на сайте МАУ.

Ранее сообщалось, что в Украину вернулось более 50 тысяч граждан.