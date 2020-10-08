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МАУ запрещает респираторы на рейсах, носить маску обязательно

Фото из открытых источников

Ношение защитных масок является обязательным для всех пассажиров от 6-ти лет

С 12 октября авиакомпания МАУ обновляет меры безопасности, запретив на рейсах ношение респираторов вводится обязательное применение масок для пассажиров от 6 лет. Об этом сообщает прессслужба МАУ у Facebook.

Как отмечается, новыми правилами запрещается применение респираторов с клапаном выдоха, поскольку через клапан выдоха на респираторе однонаправлено выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель инфекционной болезни.

В свою очередь, защитные маски разрешено не использовать при условии, если пассажир имеет трудности с дыханием, не связанные с COVID-19, или если по состоянию здоровья пассажиру не разрешается носить маску.

В таком случае, во время регистрации или посадки на борт воздушного судна, необходимо обязательно предоставить соответствующую справку от врача, а также отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный не ранее чем за 48 часов до вылета рейса по расписанию.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров снял запрет на экспорт средств индивидуальной защиты. 

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