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МАУ заберет украинцев спецрейсом из Торонто

Фото из открытых источников

Украинский дипломат отметил, что пока что бесплатного рейса в Украину не планируется

Авиакомпания МАУ осуществит специальный рейс Киев-Торонто-Киев для возвращения граждан Украины и Канады домой. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Facebook.

"Дорогие украинцы в Канаде! Нам удалось совместно с Посольством Канады в Украине и МАУ – организовать спецрейс Киев-Торонто-Киев, который должен вернуть граждан Украины и Канады домой. Есть пассажиры, которые будут добираться из Ванкувера, - это может быть географически самая масштабная операция из всех, которые сейчас осуществляет МИД", - написал посол.

По его словам, борт "Toronto Pearson - Борисполь" вылетает в четверг, 26 марта, в 17:00, прилет в Киев - в пятницу в 9:30.

Он добавил, что рейс из Киева на Торонто ожидается в среду, билеты можно приобрести на сайте МАУ.

"Кто может лететь? Рейс предназначен для граждан Украины. От 16 марта приостановлено въезд в Украину иностранцев и лиц без гражданства (есть несколько исключений  - владельцы удостоверений о проживании в Украине, дипломаты, члены их семей). Если есть сомнения относительно Вашего статуса, пишите или звоните - уточним", - объяснил Шевченко.

В то же время он подчеркнул, что и , но рассчитывает при этом на "справедливую цену" билета.

Напомним, по состоянию на 23 марта количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире составляет 339 259 человек, в том числе в Украине известно о 73 случая инфицирования.

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