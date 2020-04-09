"МАУ" выплатили родственникам жертв авиакатастрофы в Иране первую часть компенсаций

Беспокойство вызывает вопрос об ответственности Ирана

Президент украинской авиакомпании "МАУ" Евгений Дыхне

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начала выплаты компенсаций семьям пассажиров, погибших в авиакатастрофе украинского самолета Boeing 737 в Тегеране. Об этом заявил президент авиакомпании Евгений Дыхне, сообщает Интерфакс-Украина.

"Определенной части пассажиров уже выплачено первую часть компенсаций. Этот процесс не очень быстрый, но он будет завершен", - сообщил Дохнет.

Кроме этого, он отметил, что с точки зрения ответственности иранской стороны этот вопрос вызывает все больше опасений.

"Неприятно то, что мы констатируем на сегодня тупиковую ситуацию с точки зрения того технического расследования, которое осуществляли в Иране. Не передано ни одной лаборатории бортовые самописцы, нет никаких рапортов об окончании расследования, никакой информации об успешных межправительственные соглашениях о компенсации со стороны Ирана", - отметил президент авиакомпании.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не позволит Ирану избежать ответственности за трагедию с самолетом Международных авиалиний Украины.