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Массовый призыв выпускников: Шмыгаль поручил Минобороны разобраться

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

По мнению премьера, ребята должны получить возможность поступить в ВУЗ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал ситуацию с массовым военным призывом выпускников школ. Он поручил Министерству обороны и Министерству образования скоординировать коммуникацию по этому вопросу. Об этом он заявил в ходе заседания Кабинета министров, передает "РБК-Украина".

"Ситуация с военным призывом выпускников школ и повестками, которые им начали приходить. Я попрошу министра обороны и и.о. министра образования лучше скоординировать коммуникацию по этому вопросу. Чтобы родители не нервничали, дети не нервничали", - отметил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что ребята, которые достигли 18 лет и которые желают вступить в высшие учебные заведения, должны такую возможность получить.

"Им, наверное, не надо вручать в срочном порядке. Детям надо дать возможность спокойно подготовиться к поступлению... Включитесь в процесс, важно довести на места военным комиссарам, чтобы в этом плане была координация и спокойствие", - подчеркнул премьер.

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Напомним, ранее в Минобороны рассказали, что весенний призыв, согласно приказа президента, будет происходить в мае-июле на срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья’я граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет.

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