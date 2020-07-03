Массовое пищевое отравление в Запорожской области: База отдыха работала незаконно

Ранее полиция открыла уголовное производство относительно нарушения санитарных норм

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Деятельность базы отдыха в Кирилловке Запорожской области незаконная, потому что сейчас запрещено оздоравливать детей. Об этом говорится на сайте Запорожской облгосадминистрации.

Заместитель директора Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины Александр Мащак заявил: "В этом году организация детского оздоровления еще не разрешена. Однако некоторые субъекты хозяйствования предоставляют услуги по оздоровлению детей".

По предварительной информации, отдыхающие отравились окрошкой, а это блюдо готовится без термической обработки. Согласно санитарным требованиям, такую пищу запрещено давать детям, – добавил чиновник.

По данным облгосадминистрации, в больницу попало 13 человек, из которых 8 детей и 5 взрослых. У них средняя степень тяжести кишечного отравления. В Нацполиции вчера сообщали о 14 пострадавших.

Первый заместитель председателя облгосадминистрации Иван Федоров заявил, что база отдыха, где произошел инцидент, не имела разрешительных документов. Из-за этого, по его словам, на всех базах Азовского побережья проведут внеплановые проверки.

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Напомним, 1 июля гости одной из баз отдыха попали в больницу с жалобами на пищевое отравление. Из-за приказа Минздрава медики проверяют у пациентов с повышенной температурой наличие коронавируса.

В полиции сообщили об открытии уголовного производства по факту массового пищевого отравления.

Ранее в Минздраве заявляли, что заведения детского оздоровления откроются не ранее 31 июля.