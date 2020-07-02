Массовое отравление на курорте в Запорожской области: Полиция открыла производство

Ранее на плохое самочувствие пожаловалось 14 человек

Укринформ

Полиция открыла уголовное производство по факту массового пищевого отравления на базе отдыха. Инцидент произошел в Кирилловке Запорожской области. Об этом сообщила пресслужба Нацполиции.

Правоохранители ведут досудебное расследование по статье "Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением". На месте работают полицейские и представители Госпотребслужбы, которые взяли на анализ образцы воды и пищи.

В ведомстве отмечают, что к ним поступила информация о жалобах на боль в животе и тошноту у многих отдыхающих одной из баз отдыха. Больных отправили в инфекционную больницу. Девять из них – дети.

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Как известно, в Запорожской области 14 гостей одной из баз отдыха попали в больницу с жалобами на пищевое отравление. Из-за приказа Минздрава медики проверяют у пациентов с повышенной температурой наличие коронавируса.