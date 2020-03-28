Масло, мука и мясо: Что украинцы больше всего покупают на карантине

из открытых источников

Спрос на сахар и гречневую крупу изменился только на 2 и 3 процента

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Украине провело мониторинг запасов социально значимых продуктов питания в торговых сетях. Об этом сообщил заместитель профильного министра Тарас Высоцкий в Facebook.

Как выяснилось, в течение последнего времени украинцы стали больше покупать курятины, а спрос на сахар и гречневую крупу изменился только на 2 и 3 процента.

Что касается отклонений от среднесуточного потребления, то самый большой спрос сейчас на сливочное масло, муку и курятину.

Скриншот facebook.com

"По большинству продуктов ситуация с обеспечением положительная. Для обеспечения поступления муки в достаточном количестве на внутренний рынок было принято решение осуществить реализацию продовольственной пшеницы с ГПЗКУ и Аграрный фонд", - отметил Высоцкий.

Напомним, недавно в Украине зафиксировали стремительный рост розничных цен на некоторые продукты питания. Например, цена на гречку выросла почти на 50 процентов, а овощи подорожали вдвое.