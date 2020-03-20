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Маски, перчатки и не более 10 человек: В загсе рассказали, как теперь проходят свадьбы

Фото из открытых источников

Если пары не хотят проводить "карантинную свадьбу", они пишут заявление на перенос свадьбы

Торжественные церемонии в загсах во время карантина проходят с масками, перчатками, а на событии могут присутствовать не более 10 гостей.

Об этом рассказала сотрудница одного из киевских загсов в комментарии Pavlovsky News.

"Бракосочетания, которые уже были назначены, проводим только, если молодые соглашаются выполнить условия карантина и приходят в масках, перчатках, а также с количеством гостей до десяти человек", - утверждает женщина.

По ее словам, в случае несогласия с этими условиями пара пишет заявление на перенос даты на другой день после окончания карантина.

Также она рассказала, что иногда человеку требуется срочно написать заявление на получение наследства прямо в последний день - для этого на дверях повесили объявления с номерами телефонов.

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"Человек может позвонить, и тогда мы примем его в исключительном порядке, даже не впуская его к нам в кабинет", - пояснили в загсе.

Напомним, ранее сообщалось, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время в аптеках в продаже появятся медицинские маски.

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Также известно, что в Милане оштрафовали 53-летнюю гражданку Украины, которая незаконно продавала медицинские маски на улице.

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