Маски из бумаги и канцелярских резинок: ZIK зафиксировал факты опасной "экономии" на железнодорожниках

Бумажные маски от коронавируса Фото - скриншот

А "Укрзализныця" только хорошо рапортует, говорят работники

В Полтавской области работников депо "Кременчуг" "Укрзализныця" обеспечила некачественными средствами индивидуальной защиты от коронавируса COVID-19 – масками, сделанными из бумажных полотенец и канцелярских резинок.

Заместитель председателя профсоюза, машинист электровоза депо "Кременчуг" Максим Москалец во время включения в эфире телеканала ZIK продемонстував средства защиты, которые выдали железнодорожникам.

"Укрзализныця" хорошо рапортует о том, что она выделяет миллионы на обеспечение своих работников защитными средствами. Как видите, у меня сейчас в руках есть та самая маска, которую я получил 21 числа прошлого месяца. Она, действительно, состоит из канцелярских резинок и бумажного полотенца. После того, как я получил эту маску, я написал заявление на имя руководителя предприятия о том, что я отказываюсь работать в таких условиях, при таком обеспечении", – заявил заместитель председателя профсоюза.

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Он добавил, что других средств защиты – перчаток, антисептиков – железнодорожникам не выдали.

Максим Москалец продолжил, что через некоторое время профсоюз сама закупила средства защиты для работников. С его слов, по договоренности с руководителем депо, защитные маски начали шить на предприятии. Они уже намного качественнее, имеют два слоя ткани. Об антисептике для работников, как добавил Максим Москалец, тоже позаботился руководитель депо.

Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.

Добавим, по состоянию на 10 апреля количество больных в мире коронавирусом COVID-19 выросла до 1 601 018 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).