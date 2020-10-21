Маск рассказал о строительстве города на Марсе

Илон Маск ТАСС

По его словам, создать город необходимо до глобальной катастрофы на Земле

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск раскрыл планы по строительству на Марсе города, который полностью будет независимым от планеты Земля. Об этом пишет The Independent.

"Очень помогает когда имеешь целью-создание самостоятельного города на Марсе. Не только несколько человек на одной базе, а настоящий независимый город", - сказал Маск.

Сейчас разрабатываются различные проекты домов на Марсе. По мнению Маска, их нужно завершить еще до начала чрезвычайного происшествия или катаклизма на Земле. Такими, считает Маск, могут стать столкновения Земли с кометой, сверхмощное извержение вулкана или ядерный Армаггедон".

"Цивилизация на Земле не выглядит слишком сильной. Сейчас она выглядит немного шаткой", - считает Маск.

По его словам, космический корабль Starship может отправиться без людей на борту на красную планету уже в начале 2024 года.

Отмечается, что Маск уже ранее озвучивал планы по колонизации других планет, а также заявлял о собственных намерениях совершить путешествие на Марс.

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Напомним, недавно Илон Маск сообщал, что американская компания SpaceX планирует запустить прототип космической ракеты Starship для полета человека на Марс.