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Марсоход NASA Perseverance запишет, как "звучит" Красная планета

Марсоход Perseverance Википедия

Аппарат будет записывать звуки прибытия и приземления, а также звуки во время работы марсохода, ветра и другие

Марсоход Perseverance ("Настойчивость") Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) будет записывать звуки на Марсе после своего приземления, которое ожидается в феврале. Об этом сообщает SciTechDaily.

Согласно сообщению, после своего приземления на Красную планету, 18 февраля, марсоход Perseverance будет делать не только фотографии и собирать образцы почвы, но и записывать звуки на самой планете.

В аппарате установлена пара микрофонов, которые будут записывать интересные и исторические звуки прибытия и приземления аппарата на Марс, а также звуки во время работы марсохода, ветра и другие.

Отмечается, что звучание многих вещей на Земле несколько отличается от звуков на Марсе, ведь плотность марсианской атмосферы равна 1% плотности атмосферы Земли на поверхности.

"Звуки на Марсе несколько отличаются от тех, что на Земле, из-за атмосферного состава. Все звуки будут тише из-за низкого давления. Кроме того, высокочастотные тона будут сильно ослаблены молекулами углекислого газа. В общем, это будет напоминать, если бы вы что-то слушали сквозь стену", - заявил представитель NASA Баптист Чайд.

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Ранее сообщалось, что марсоход NASA Perseverance после своего прибытия на Красную планету попытается превратить углеродный газ в кислород. Как известно, атмосфера Марса состоит на 95% из углеродного газа.

К слову, американское космическое агентство NASA уже публиковало аудиофайл, который прислал марсоход Perseverance, записав его в космосе на пути к Марсу. 

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