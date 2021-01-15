Марсоход NASA Perseverance запишет, как "звучит" Красная планета

Аппарат будет записывать звуки прибытия и приземления, а также звуки во время работы марсохода, ветра и другие

Согласно сообщению, после своего приземления на Красную планету, 18 февраля, марсоход Perseverance будет делать не только фотографии и собирать образцы почвы, но и записывать звуки на самой планете.

В аппарате установлена пара микрофонов, которые будут записывать интересные и исторические звуки прибытия и приземления аппарата на Марс, а также звуки во время работы марсохода, ветра и другие.

Отмечается, что звучание многих вещей на Земле несколько отличается от звуков на Марсе, ведь плотность марсианской атмосферы равна 1% плотности атмосферы Земли на поверхности.

"Звуки на Марсе несколько отличаются от тех, что на Земле, из-за атмосферного состава. Все звуки будут тише из-за низкого давления. Кроме того, высокочастотные тона будут сильно ослаблены молекулами углекислого газа. В общем, это будет напоминать, если бы вы что-то слушали сквозь стену", - заявил представитель NASA Баптист Чайд.

Ранее сообщалось, что марсоход NASA Perseverance после своего прибытия на Красную планету попытается превратить углеродный газ в кислород. Как известно, атмосфера Марса состоит на 95% из углеродного газа.

К слову, американское космическое агентство NASA уже публиковало аудиофайл, который прислал марсоход Perseverance, записав его в космосе на пути к Марсу.