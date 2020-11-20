Марсоход NASA отправил на Землю аудиофайл
Марсоход Perseverance покинул Землю 30 июля
Американское космическое агентство NASA опубликовало аудиофайл, который ей прислал собственный марсоход Perseverance, записав его в космосе на пути к Марсу. Об этом сообщила пресс-служба NASA.
В агентстве пояснили, что запись с микрофона на борту марсохода — это вибрации механизмов ровера. Соответствующее аудио было записано с целью проверки систем аппарата.
"Наша система работает и готова попытаться записать звук приземления (ровера - ред.) на Марс", - говорится в сообщении.
К слову, марсоход Perseverance покинул Землю 30 июля и уже преодолел 288 из 470 миллионов километров на пути к Марсу. До Красной планеты он должен добраться 18 февраля 2021 года.
Напомним, ранее глава агентства NASA Джим Брайденстайн заявил, что на солнечной стороне Луны, с помощью летающего инфракрасного телескопа SOFIA, обнаружили следы воды.