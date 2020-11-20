Марсоход NASA отправил на Землю аудиофайл

Марсоход Perseverance Фото из открытых источников

Марсоход Perseverance покинул Землю 30 июля

Американское космическое агентство NASA опубликовало аудиофайл, который ей прислал собственный марсоход Perseverance, записав его в космосе на пути к Марсу. Об этом сообщила пресс-служба NASA.

В агентстве пояснили, что запись с микрофона на борту марсохода — это вибрации механизмов ровера. Соответствующее аудио было записано с целью проверки систем аппарата.

"Наша система работает и готова попытаться записать звук приземления (ровера - ред.) на Марс", - говорится в сообщении.

К слову, марсоход Perseverance покинул Землю 30 июля и уже преодолел 288 из 470 миллионов километров на пути к Марсу. До Красной планеты он должен добраться 18 февраля 2021 года.

Марсоход Perseverance в космосе Фото из открытых источников

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Напомним, ранее глава агентства NASA Джим Брайденстайн заявил, что на солнечной стороне Луны, с помощью летающего инфракрасного телескопа SOFIA, обнаружили следы воды.