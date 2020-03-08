Марш женщин в Киеве собрал около двух тысяч участников

Акции в центре столицы прошли спокойно

В общественных мероприятиях в центре столицы, проводившихся по случаю Международного женского дня, приняли участие около двух тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Как сообщают правоохранители мероприятия в центре столицы состоялись без грубых нарушений.

"Столкновений и провокаций допущено не было, запланированые акции прошли спокойно. Всего в шествии участвовало около 2000 человек, а общественный порядок обеспечивали 500 полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины", - рассказал глава киевской полиции Андрей Крищенко.

Напомним, в воскресенье, 8 марта, на Михайловской площади одновременно начались несколько акций, участники которых выступают за различные общественные ценности. В частности участницы Марша женщин требовали ратифицировать Стамбульскую конвенцию и уменьшить количество насильственных преступлений, обеспечив надлежащую реакцию полицейских и защите жертв.

Также утром на Михайловской площади началась акция под названием "Марш за жизнь" (марш против абортов), в которой приняли участие преимущественно мужчины (парни возрастом примерно 20 лет).